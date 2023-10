Operowe Oscary: Pięć polskich nominacji

Bardzo cieszy sukces młodego barytona Andrzeja Filończyka, który znalazł się w dziesiątce artystów nominowanych w kategorii: najlepszy młody śpiewak/śpiewaczka. To dowód, jak bardzo rozwija się międzynarodowa kariera młodego Polaka, który za kilka dni będzie obchodził 29. urodziny.

Nominowany w kategorii: najlepszy scenograf Boris Kudlićka jest Słowakiem, ale my traktujemy go jako polskiego artystę, ponieważ od 25 lat jest związany z naszą Operą Narodową i w tandemie z Mariuszem Trelińskim stworzył wiele niezwykle

ciekawych inscenizacji. W teatrach zachodnioeuropejskich współpracuje ponadto z wieloma innymi reżyserami, m. in. z Brytyjczykiem Keithem Warnerem, który w tym roku jest nominowany w kategorii: najlepszy reżyser.

Stanisław Moniuszko i los Romów

Ciekawe, czy powtórzy swój poprzedni moniuszkowski sukces Teatr Wielki w Poznaniu. „Jawnuta” wyreżyserowana przez Ilarię Lanzino to spektakl oryginalny, ale i budzący sporo kontrowersji. Typową dla XIX wieku sielankową opowieść z happy endem o miłości tytułowej Cyganki do Polaka włoska inscenizatorka zamieniła w 2022 roku w opowieść o wykluczeniu, nienawiści i eksterminacji Romów, a muzykę Moniuszki połączyła z oryginalną muzyką romską.

Kto zdobędzie w tym roku te cenne w środowisku operowym nagrody, przekonamy się na dorocznej gali zaplanowanej na 9 listopada. Do czasu pandemii International Opera Awards co roku wręczano w Londynie, od ubiegłego roku postanowiono, że ich gospodarzami będą teatry europejskie. Po Teatro Real w Madrycie wybór padł na warszawski Teatr Wielki. Jakie gwiazdy uświetnią rozdanie nagród u nas, to na razie tajemnica, ale powinien wystąpić też Andrzej Filończyk, bo w koncercie, który będą śledzić internauci z wielu krajów, chcemy zaprezentować młodych śpiewaków, laureatów Konkursów Moniuszkowskich, a Andrzej Filończyk zdobył I nagrodę w 2016 roku.