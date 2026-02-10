9 lutego odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dotyczące nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Resort planuje uporządkowanie kompetencji personelu pielęgniarskiego i zmiany w zakresie kształcenia lekarzy. Projekty mają trafić do wykazu prac rządu, a następnie być konsultowane ze środowiskiem medycznym.

Nowy system kompetencji i kształcenia. Co planuje ministerstwo?

Plan resortu zakłada wprowadzenie obowiązkowego punktowego systemu doskonalenia zawodowego. Specjalizacje pielęgniarskie będą prowadzone wyłącznie w ośrodkach akredytowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, przy czym liczba specjalizacji i kursów ma zostać zmniejszona. Ustawa wprowadzi trzy poziomy kompetencji pielęgniarskich – pielęgniarka ogólna, kwalifikowana i kliniczna.

Poza tym reforma przewiduje rozszerzenie uprawnień pielęgniarek, np. o możliwość stwierdzania zgonu w opiece długoterminowej i paliatywnej czy wystawiania krótkich zwolnień lekarskich w ramach porady infekcyjnej. Zmiany będą dotyczyć również położnych, które zyskają możliwość wykonywania badań HPV, cytologii w domu pacjentki, badania piersi i kierowania na mammografię. Jednocześnie planowane jest wzmocnienie roli opiekunów medycznych.

