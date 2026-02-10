Aktualizacja: 10.02.2026 10:23 Publikacja: 10.02.2026 09:17
Rząd chce rozszerzyć kompetencje pielęgniarek i położnych
Foto: Adobe Stock
9 lutego odbyło się spotkanie w Ministerstwie Zdrowia dotyczące nowelizacji ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Resort planuje uporządkowanie kompetencji personelu pielęgniarskiego i zmiany w zakresie kształcenia lekarzy. Projekty mają trafić do wykazu prac rządu, a następnie być konsultowane ze środowiskiem medycznym.
Plan resortu zakłada wprowadzenie obowiązkowego punktowego systemu doskonalenia zawodowego. Specjalizacje pielęgniarskie będą prowadzone wyłącznie w ośrodkach akredytowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, przy czym liczba specjalizacji i kursów ma zostać zmniejszona. Ustawa wprowadzi trzy poziomy kompetencji pielęgniarskich – pielęgniarka ogólna, kwalifikowana i kliniczna.
Poza tym reforma przewiduje rozszerzenie uprawnień pielęgniarek, np. o możliwość stwierdzania zgonu w opiece długoterminowej i paliatywnej czy wystawiania krótkich zwolnień lekarskich w ramach porady infekcyjnej. Zmiany będą dotyczyć również położnych, które zyskają możliwość wykonywania badań HPV, cytologii w domu pacjentki, badania piersi i kierowania na mammografię. Jednocześnie planowane jest wzmocnienie roli opiekunów medycznych.
Czytaj więcej: Pielęgniarka stwierdzi zgon i wystawi zwolnienie do 5 dni. Tak resort chce zmienić uprawnienia
Czytaj więcej
Od 1 lipca wzrosnąć powinny minimalne pensje w ochronie zdrowia, które zależą od przeciętnego wyn...
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
Czy faktury w KSeF można brać na kogo się chce, jeśli znamy jego NIP? Namawiają do tego krytycy nowego systemu i...
Jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry, adwokat Adam Gomoła, skierował w poniedziałek do sądu dwa wnioski: o rozstrzy...
Emerytury i renty wzrosną od 1 marca 2026 roku o 5,3 proc. Rządzący prognozowali niższy wskaźnik waloryzacji.
Gminy nie będą już mogły uciekać się do sztuczek, by zaniżać liczbę chętnych na mieszkania komunalne. Zmiany w p...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas