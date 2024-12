Absurd w polskiej służbie zdrowia. Szpitale muszą płacić podatek od biedy

Czy podatek dochodowy należy się w sytuacji, w której podatnik dochodu nie ma? Co do zasady nie. Ale fiskus domaga się zapłaty. I to od placówek medycznych, które co do zasady są zwolnione z podatku. Takie praktyki – jak ustaliła „Rzeczpospolita”, mają miejsce od lat. Tylko nieliczne placówki decydują się na podjęcie sporu z władzami skarbowymi i w ogóle ujawnienie problemu. Jednej z nich udało się doprowadzić spór do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Dlaczego skarbówka kwestionuje wydatki szpitali

Problem dotyczy interpretacji przepisu, którego brzmienie w ogóle nie jest kontrowersyjne. Chodzi o art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Przewiduje on zwolnienie z podatku dochodów uzyskiwanych przez podmioty inne niż spółki, prowadzące szlachetną działalność. Wymieniono tam kilka jej rodzajów, m.in. oświatę, krzewienie kultury czy dobroczynność. Wyraźnie wskazano tam też ochronę zdrowia. Zwolnienie z podatku dotyczy dochodu przeznaczanego na te właśnie statutowe cele tych podmiotów.

W zasadzie nie byłoby powodu do sporów nawet w sytuacjach, gdyby stosujące to zwolnienie szpitale czy instytuty medyczne przeznaczały swoje dochody na cele zupełnie niezwiązane ze swoja działalnością, np. na pikniki dla pracowników. Ale władze skarbowe w swoich decyzjach kwestionują coś innego. W decyzjach, do których dotarła „Rzeczpospolita”, zakwestionowano dwie pozycje: składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz zadośćuczynienia za błędy lekarskie. Organy skarbowe uznały, że takie wydatki nie są związane ze statutową działalnością w zakresie ochrony zdrowia.

W takich sytuacjach fiskus niejako z automatu uznaje, że kwota takiego wydatku odpowiada dochodowi wykorzystanemu nieprawidłowo w świetle art. 17 ust. 1 pkt ustawy o CIT. Tym samym uznają taką kwotę dochodu za niepodlegającą zwolnieniu i nakładają na nią 19-procentowy CIT. Nie ma przy tym znaczenia, że taka placówka medyczna z reguły ogólnie wykazuje stratę podatkową, a nie dochód.