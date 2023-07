- Na szczęście nie mamy jeszcze takiej efektywnej transmisji między kotami, to by była zła wiadomość. Natomiast znaleziono kilkanaście, a prawdopodobnie kilkadziesiąt przypadków zakażeń kotów. Natomiast cały czas, wszystko wskazuje na to, że koty nie zarażają się od siebie nawzajem, zatem nie możemy mówić o kociej grypie w żaden sposób. Zakażają się po prostu od ptaków - odparł.

Prof. Pyrć był następnie pytany czy ptasia grypa przenoszona na koty może być zagrożeniem dla ludzi?

- Z ptasią grypą nie ma problemu dla nas, ponieważ jest to wirus, który doskonale się czuje w wyższych temperaturach, takich jak panują w organizmie ptaków. Dwa - w momencie, gdy zakaża ssaki zakaża komórki, które są głęboko w naszych płucach, w związku z czym chore zwierzę, chory człowiek tak naprawdę nie produkuje dużo tego wirusa na zewnątrz, a po drugie, żeby się zakaził, ten wirus musi się dostać naprawdę głęboko. Transmisja między ssakami jest bardzo mało efektywna i w większości przypadków dochodzi od zakażenia od ptaka do ssaka - wyjaśnił.

Nie zdarzył się jeszcze przypadek transmisji (ptasiej grypy z kota) na człowieka, natomiast to ryzyko nie jest zerowe Prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog

Jak mówił prof. Pyrć bardziej niepokojące jest to "w jaki sposób wirus dostaje się do kotów". - Naszym zdaniem trzeba sprawdzić to, czy mięso nie jest tym nośnikiem, mięso, do którego też człowiek ma dostęp, bo te ścieżki mogą być też niebezpieczne dla człowieka w przyszłości - dodał.