W październiku Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała rozszerzenie wskazań do stosowania szczepionek mRNA przeciw COVID-19 u dzieci od 6 miesiąca życia do 4 roku życia dla preparatu Comirnaty (Pfizer-BioNTech) oraz od 6 miesiąca życia do 5 roku życia dla preparatu Spikevax (Moderna).

"Do Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych dotarły szczepionki przeciw COVID-19 dla dzieci od 0,5 roku do 4 lat" - podał we wtorek w mediach społecznościowych Adam Niedzielski.

"Zamówiliśmy 504 tys. dawek, z możliwością zwiększenia aprowizacji w miarę potrzeb" - poinformował.

Minister zdrowia zapowiedział, że w czwartek 8 grudnia zaprezentowany zostanie "plan szczepień najmłodszych". "Szczepionki dla dzieci są wysoce skuteczne i bezpieczne" - oświadczył.

Jak wynika z informacji publikowanych w oficjalnym serwisie rządowym, w Polsce wykonano do tej pory 57 681 744 szczepienia przeciwko COVID-19. 22,8 mln osób zaszczepiono pierwszą dawką, wykonano 14,9 mln szczepień dawką przypominającą. W ostatnim tygodniu w Polsce wykonywano średnio 3,9 tys. szczepień na COVID-19 dziennie.

Z oficjalnych danych rządowych wynika, że od 10 miesięcy nie zmieniła się w Polsce liczba zutylizowanych szczepionek na COVID-19 (788 420), a od siedmiu miesięcy - liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych (18 611).