Wiceminister odniósł się do liczby osób hospitalizowanych, u których test na koronawirusa SARS-CoV-2 dał wynik dodatni. - Jeżeli popatrzymy na liczbę osób, które przebywają w naszych szpitalach, to jest ponad 400 osób. 30 osób jest podłączonych do respiratorów. Jeżeli porównamy te tysiące, które mieliśmy w poszczególnych falach, to w tej chwili naprawdę jest to sytuacja dla służby zdrowia dość komfortowa - powiedział.

Wiceszef resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego był w Radiu Plus pytany, czy ktoś w Polsce bada, jak utrzymuje się odporność po przechorowaniu choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 lub po przyjęciu jednej, dwóch lub trzech dawek szczepionki na COVID-19. - Badania są prowadzone. Muszę zaznaczyć, że odporność nabyta przez poszczególnego człowieka jest osobniczą jednostką, to jest różnie u każdego z nas. Średnie się wyciąga, tak. Wszystko wskazuje na to, że jednak ta odporność, to było wiadomo już wcześniej, że po każdej szczepionce w miarę upływu czasu, czy po przyjęciu podstawowych dawek szczepienia, czy przechorowaniu ta nasza odporność spada - powiedział Kraska.

Jeżeli osoby, które epizodycznie miały kontakt z koronawirusem taki dodatek (covidowy - red.) otrzymały, powinny pojawić się kontrole. Waldemar Kraska

"Nasze prognozy nie zawsze się sprawdzały"

- Dlatego chcemy, aby na okres jesienny, kiedy przewidujemy na pewno wzrost liczby zachorowań na COVID-19 (...), na jesieni spadek odporności następuje u każdego z nas (...), dlatego chcemy ruszyć z kampanią przypominającą o szczepieniach, szczególnie dla osób, które nie są zaszczepione - dodał. Pytany o termin wiceminister zdrowia wspomniał o wakacjach. - Sierpień będzie optymalnym miesiącem, kiedy to szczepienie można przyjąć - zaznaczył.

Waldemar Kraska był też pytany o prognozy dotyczące liczby przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 po wakacjach. - Ja jestem związany z koronawirusem od początku pandemii i te nasze prognozy nie zawsze się sprawdzały. Mieliśmy kilka ośrodków, które nam to prognozowały. Pandemia nie czyta naszych prognoz - odparł.

Szczepionki na COVID-19 do utylizacji?

Według danych podawanych przez władze, w Polsce wykonano 54,49 mln szczepień na COVID-19, a tzw. w pełni zaszczepionych zostało 22,49 mln osób. Do Polski dostarczono 107,7 mln dawek, w magazynach znajduje się 25,31 mln. Wiceminister Kraska nie zgodził się z uwagą, że szczepionki na COVID-19 były zamawiane "na wyrost". - Chcieliśmy zabezpieczyć całą naszą populację, żeby te szczepionki były dostępne dla wszystkich - oświadczył. - Zamawialiśmy jak najwięcej, żeby uchronić się przed skutkami koronawirusa - dodał. Przekazał, że "ok. 30 milionów szczepionek mamy w naszych magazynach". Pytany, czy z uwagi na kończący się termin przydatności większość tych szczepionek zostanie zutylizowana Kraska odparł, że jeśli zbliża się termin ważności szczepionki, czasem dawki są przekazywane "krajom, które tych szczepionek nie mają".

Dodatki covidowe - kontrola NIK

Do marca na dodatki covidowe wypłacane w związku z COVID-19 personelowi służby zdrowia NFZ przekazał 10 miliardów złotych. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła przyznawanie dodatków covidowych w województwie zachodniopomorskim. Delegatura NIK w Szczecinie skontrolowała wojewódzki oddział NFZ w Szczecinie oraz trzy szpitale w tym mieście. Kontrola wykazała, że zdarzały się przypadki, gdy jednemu pacjentowi w trakcie hospitalizacji świadczeń zdrowotnych udzielało kilkadziesiąt osób. Niektórzy pobierali dodatkowe świadczenia w kilku instytucjach, część pieniędzy trafiła do osób nieuprawnionych, a część personelu otrzymała po średnio 7,8 tys. zł za 30 minut pracy w miesiącu.

Kraska: Tak nie powinno być

- Z wielkim smutkiem przyjąłem tę kontrolę, ponieważ uważałem, że dodatek covidowy to dodatek za ciężką pracę, w dość niebezpiecznych warunkach, jakim była epidemia COVID-19, dla tych osób, które miały bezpośredni kontakt, narażały swoje życie i zdrowie na ewentualny kontakt z wirusem. Ten dodatek był przyznany właśnie w takim celu, więc jeżeli to było nadużywane i osoby, które epizodycznie miały kontakt z koronawirusem taki dodatek otrzymały, powinny pojawić się kontrole i to trzeba zweryfikować, ponieważ tak nie powinno być - skomentował wiceszef Ministerstwa Zdrowia.

Czy będzie kontrola NFZ w całym kraju? - Myślę, że to będzie rozważane. Czekamy na wyniki oficjalne Najwyższej Izby Kontroli, bo wtedy byśmy wiedzieli, w którym momencie te nieprawidłowości powstawały - oświadczył Waldemar Kraska.

Czy jeśli dodatki covidowe były wypłacane niezasadnie, to powinny być lub będą zwracane? Wiceminister ocenił, że to "bardzo delikatne" pytanie. - Jeżeli coś przyjmujemy co się nam nie należy, to powinniśmy zwrócić. Ale myślę, że to jeszcze kwestia do rozstrzygnięcia - powiedział wiceminister zdrowia.