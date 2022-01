Prof. Gut został zapytany o to, czy będziemy musieli przyjmować więcej niż trzy dawki szczepionki przeciw COVID-19.

Reklama

- Lepiej byłoby, żeby zaszczepili się ci, którzy się nie zaszczepili, niż wzmacniali się ci, którzy już mają odporność. Ta choroba jest powiązana z naszą aktywnością i wszelkie zwiększenia naszej aktywności - przy nieprzestrzeganiu reguł - prowadziły do wzrostu zakażeń. Potem zakażenia spadną, bo nic nie rośnie w nieskończoność i tak możemy się bawić odpowiednio długo, w zależności od zachowań ludzkich. Niektórzy odpowiadają słabo na szczepionki i dodatkowe dawki mogą im pomóc, a niektórym nic nie dają, bo ich odporność jest na takim poziomie, że są już chronieni przed chorobą. Jednak pamiętajmy, że nie chronią przed zakażeniem - tu decydują nasze zachowania - podkreślił ekspert.

Niektórzy odpowiadają słabo na szczepionki i dodatkowe dawki mogą im pomóc, a niektórym nic nie dają, bo ich odporność jest na takim poziomie, że są już chronieni przed chorobą Włodziemierz Gut, wirusolog, mikrobiolog

Wirusolog był pytany równie o najnowszy wariant COVID-19, Omikron.

Reklama

- Jest to jeden z setek różnych wariantów wirusa. Charakteryzuje się dużą liczbą zmian, ale zachowuje wszystkie swoje właściwości, to znaczy zakaża i wywołuje objawy chorobowe. Nie jest to żadna rewelacja - zabraknie nam jeszcze alfabetu. Największym problemem była mutacja, która pozwoliła przejść (wirusowi - red.) na człowieka, potem to już jest dostosowywanie się wirusa do charakteru lokalnego populacji, jak i do sposobu zachowań i sytuacji - stwierdził naukowiec.

Czytaj więcej Zdrowie Duńska epidemiolog: Pandemia może skończyć się za dwa miesiące. Dzięki Omikronowi Dr Tyra Grove Krause, szefowa Duńskiej Agencji Kontroli Chorób Zakaźnych (SSI) stwierdziła, że wariant Omikron koronawirusa może pomóc zakończyć pandemię Covid-19 w ciągu dwóch miesięcy.

Profesor został następnie zapytany o to, czy należy szczepić najmłodszą grupę wiekową przeciwko COVID-19.

- Pytanie jest czy dzieci od 5 do 11 lat chorują i czy na nie (szczepionki - red.) odpowiadają. Jeśli tak, to należy je zawsze szczepić. Problem z młodszymi dziećmi polega na tym, że układ immunologiczny może nie być odpowiednio przygotowany, ale z reguły w drugim roku życia jest już przygotowany - mówił mikrobiolog.