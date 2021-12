Amerykański ekspert od chorób zakaźnych będzie otrzymywać ponad 350 tys. dol. rocznie emerytury, gdy odejdzie z pracy w administracji federalnej. To o prawie 40 proc. więcej, niż wynosi emerytura amerykańskich prezydentów.

Reklama

Po 55 latach pracy w administracji, często na wysokich stanowiskach, 81-letni lekarz będzie mógł uzyskać najwyższą emeryturę spośród wszystkich urzędników administracji federalnej USA w historii. Kwota, którą otrzyma, jest wyższa nawet od emerytury dawnych prezydentów kraju, którzy otrzymują obecnie 219 tys. dol. rocznie. Stanowi to 63 proc. potencjalnej emerytury Fauciego.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Dr Fauci o Omikronie: Łagodniejszy przebieg neutralizowany przez zakaźność Czołowy amerykański epidemiolog, dr Anthony Fauci, dyrektor Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych stwierdził, że USA mają "problem z testowaniem" w czasie, gdy transmisja wariantu Omikron grozi przeciążeniem systemu ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych. Dr Fauci wezwał do udostępnienia większej liczby testów na COVID-19 Amerykanom w styczniu.

Poza wysoką emeryturą, Fauci może pochwalić się najwyższymi zarobkami w administracji federalnej. Otrzymawszy 432 312 dol. w 2020 r., zarobił o 32 tys. więcej od prezydenta USA i ok. 200 tys. więcej od spikera Kongresu i najwyższych rangą generałów.

Nie ma takiej opcji, żebym odszedł w czasie tego (kryzysu), dopóki go nie ujarzmimy Dr Anthony Fauci o swoim przejściu na emeryturę

Reklama

Sytuacja finansowa Fauciego poprawiła się w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Emerytury amerykańskich urzędników wyliczane są jako 80 proc. średniej z trzech najwyższych rocznych pensji podczas pracy w administracji. Dzięki wzrostowi zarobków lekarza podczas pandemii, jego potencjalna emerytura zwiększyła się o kilkadziesiąt tysięcy dolarów.

Fauci nie zamierza jednak rezygnować z pracy w najbliższych miesiącach. Jak stwierdził w wywiadzie dla ABC News: „Nie ma takiej opcji, żebym odszedł w czasie tego (kryzysu), dopóki go nie ujarzmimy. (…) To jest wojna i nie można po prostu odejść. Trzeba to skończyć”.