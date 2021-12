Mimo dramatycznie wysokiej liczny zgonów w Polsce z powodu Covid-19 nadal blisko połowa Polaków jest za dobrowolnością w kwestii szczepień (46,7 proc.) – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej". Z drugiej strony za takim obowiązkiem jest co trzeci ankietowany ( 31,6 proc.) – a przychylność wobec tego pomysłu rośnie z wiekiem – w grupie od 60 lat w górę „za" jest między 43 a 49 proc. osób.

Co ciekawe, zapowiedziany na początku grudnia przez rząd obowiązek szczepień w trzech grupach (medycy, nauczyciele, służby mundurowe) pozytywnie ocenia zaledwie 15,9 proc. respondentów. Jeszcze mniej Polaków – tylko 3,3 proc. ankietowanych – popiera wprowadzenie obowiązkowego szczepienia dla zawodów medycznych. Tymczasem właśnie ta grupa najprawdopodobniej od 1 marca jako jedyna będzie musiała być w pełni wyszczepiona. Tuż przed świętami minister zdrowia opublikował projekt rozporządzenia w sprawie obowiązku zaszczepienia się przeciwko Covid-19 dla zawodów medycznych, farmaceutów i studentów medycyny.

Za dobrowolnością szczepień opowiadają się głównie młodzi

Za wprowadzeniem przez rząd obowiązku zaszczepienia się przeciwko Covid-19 najwięcej jest mieszkańców średnich miast (do 250 tys. mieszkańców), w grupie uczących się i studiujących (51 proc.), w wieku pomiędzy 40 a 49 lat (38 proc.), ale też emerytów i rencistów (ponad 40 proc.). Za dobrowolnością szczepień opowiadają się głównie młodzi – aż 54 proc. (w grupie 18–29) i 78 proc. (w wieku 30–39 lat), a także sporo po pięćdziesiątce (56 proc.). Najwięcej – bo aż 65 proc. – to osoby prowadzące gospodarstwo domowe (niepracujące zawodowo), osoby bezrobotne (81 proc.) i bez dochodu (92 proc.) wskazujące jako główne źródło informacji internet, w tym media społecznościowe (największa grupa 53 proc.). W kwestii szczepień nie ma zdania zaledwie 2,5 proc. respondentów.

W pełni zaszczepionych jest obecnie niespełna 21 mln Polaków, najwięcej w grupie 60+. Polska jest jednym z trzech państw Europy, które notują najwyższą śmiertelność z powodu Covid-19 – właśnie ze względu na niskie wyszczepienie. W pierwszy dzień świąt z powodu Covid-19 zmarły 62 osoby, natomiast z powodu współistnienia z innymi chorobami – 207 osób było zakażonych. To jednak tylko efekt ograniczonego raportowania w okresie świąt. W Europie, głównie Wielkiej Brytanii, która od maja praktycznie wygasiła jakiekolwiek obostrzenia w życiu publicznym, w szaleńczym tempie rozprzestrzenia się wariant Omikron. Czarny scenariusz głównie dla niezaszczepionych Polaków przedstawił w ostatnim wywiadzie dla „Rzeczpospolitej" prof. Andrzej Horban, doradca premiera, przewidując, że omikron spowoduje, że do szpitali trafi nawet milion Polaków. „Jeszcze nie skończyła się jedna fala pandemii, a już nakłada się na nią kolejna. W ciągu trzech do sześciu tygodni nowy wariant może stać się w Polsce dominujący. Zabraknie nawet stadionów" – mówił prof. Horban.