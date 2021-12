- Mamy do czynienia z cyniczną grą polityczną - tak senator Krzysztof Kwiatkowski skomentował niespodziewany powrót do Sejmu tzw. lex TVN. Po błyskawicznym zwołaniu sejmowej komisji kultury, która zarekomendowała odrzucenie uchwały Senatu ws. weta wobec lex TVN. Wkrótce później Sejm odrzucił senackie weto co oznacza przyjęcie ustawy.