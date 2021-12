Choć to liczba bliska rekordu zarejestrowanego w IV fali, to jest mniejsza o 2 proc. tydzień do tygodnia.

Rekord padł 1 grudnia, gdy potwierdzono 29064 zakażenia i śmierć 570 osób.

Rzecznik przekazał, że liczba zgonów jest "podobna do tej sprzed tygodnia".



Wczoraj minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział zaostrzenie rygorów pandemicznych oraz obowiązkowe szczepienie dla niektórych grup zawodowych. Od 1 marca obowiązek ten ma objąć m.in. służby medyczne, nauczycieli i służby mundurowe.

Czytaj więcej Polityka Nowe obostrzenia: mniejsze limity, sprawdzanie certyfikatów, nauka zdalna Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nowe decyzje władz w związku z koronawirusem SARS-CoV-2 i chorobą COVID-19. Zapowiedział obowiązek szczepień na COVID-19 dla trzech grup zawodowych - medyków, nauczycieli i przedstawicieli służb mundurowych. Mniej osób będzie mogło jednocześnie przebywać w obiektach sakralnych, sportowych, gastronomicznych i kulturalnych. Zamknięte będą dyskoteki i kluby. Od 20 grudnia do 9 stycznia nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich.

Zdaniem specjalistów wprowadzone obostrzenia są zbyt łagodne, a rada Medyczna przy premierze krytykuje opóźnienie wprowadzenia obowiązkowych szczepień aż do 1 marca.