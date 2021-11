Zaniepokojenie sytuacją epidemiczną wyraził dyrektor WHO na region europejski, Hans Kluge.

Region ten obejmuje, oprócz 53 krajów Europy, także Turcję, Izrael, Rosję o kraje postsowieckie.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Niemcy: Liczba zakażeń najwyższa od początku epidemii W Niemczech w ciągu doby wykryto 33 949 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 - najwięcej od początku epidemii koronawirusa w tym kraju - wynika z komunikatu Instytutu Roberta Kocha.

Kluge powiedział, że obserwacja tempa transmisji wirusa każe się obawiać, iż, jeśli stan ten się utrzyma, do lutego 2022 roku z powodu Covid-19 umrze we wszystkich tych krajach kolejnych 500 tys. osób, na co wskazują prognozy.