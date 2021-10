Na początku miesiąca Ministerstwo Zdrowia podawało, że od okresu dwóch tygodni po rozpoczęciu podawania drugich dawek szczepionek na COVID-19, 1,8 proc. zgonów osób zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 to przypadki śmiertelne odnotowane wśród zaszczepionych.

W Radiu Plus rzecznik resortu został zapytany o rozbieżność tych danych z ostatnimi, według których z 298 zgonów osób zakażonych koronawirusem 58 (19,5 proc.) odnotowano wśród w pełni zaszczepionych.

Osoba, która umiera na COVID-19 niezaszczepiona to nie jest ta sama osoba, która umiera na COVID-19, będąc zaszczepioną. Wojciech Andrusiewicz

- My podajemy dane od początku szczepienia drugą dawką - odparł Wojciech Andrusiewicz.

"Jeżeli zaszczepimy 100 proc. społeczeństwa, będą chorowali zaszczepieni"

- Podajemy dane dotyczące zarówno chorych zaszczepionych w grupie wszystkich chorych, jak i samych chorych w grupie niezaszczepionych - dodał.

- Jeśli popatrzymy na świat, na Europę, to widzimy, że w zaszczepionych społeczeństwach logicznym jest - chorują również ludzie zaszczepieni - mówił.

- Jeżeli zaszczepimy 100 proc. społeczeństwa, to kto będzie chorował? Będą chorowali ludzie zaszczepieni - oświadczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

- To, kto dzisiaj trafia do szpitala i kto niestety czasem doświadcza tego najgorszego, co może trafić nam się w covidzie, czyli zgonu, to są ludzie, którzy są dotknięci wielochorobowością i COVID-19 jest tylko jednym z przyczynków do tego tragicznego stanu zdrowia - powiedział.

Jaki odsetek zgonów dotyczy zaszczepionych na COVID-19?

Pytany, czy można powiedzieć, że w ostatnim miesiącu co piąty zgon "z powodu koronawirusa" to zgon osoby w pełni zaszczepionej na COVID-19 Wojciech Andrusiewicz odpowiedział, że nie podsumowywał danych z tego okresu.

- Na pewno ostatniej doby mieliśmy rzeczywiście w granicach 20 proc. osób w pełni zaszczepionych - przyznał.

- Ale podkreślam: nie stosujmy tego samego zestawienia. To znaczy, że osoba, która umiera na COVID-19 niezaszczepiona to nie jest ta sama osoba, która umiera na COVID-19, będąc zaszczepioną. To są osoby dotknięte bardzo poważnymi schorzeniami - stwierdził rzecznik resortu kierowanego przez Adama Niedzielskiego.

W ciągu ostatnich siedmiu dni Ministerstwo Zdrowia informowało o 151 zgonach covidowych, w tym 30 na COVID-19 i 121 "z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami". W codziennych komunikatach resort nie podaje, ile przypadków śmiertelnych dotyczy osób częściowo lub w pełni zaszczepionych.