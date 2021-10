Obywatele i rezydenci Nowej Zelandii muszą poddawać się kwarantannie po przylocie do tego kraju niezależnie od tego, czy są zaszczepieni przeciw COVID-19, czy nie. Oczekujący na miejsca w hotelach, w których można poddać się kwarantannie, co tydzień biorą udział w loterii, w czasie której rozdzielane są zwolnione w tych hotelach łóżka.



Obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich przyjeżdżających do Nowej Zelandii spoza jej granic, to środek wprowadzony przez rząd Jacindy Ardern, by powstrzymać transmisję wariantu Delta koronawirusa, z którym kraj boryka się od sierpnia.



Reuters zauważa, że Nowa Zelandia blokując wjazd do kraju swoim obywatelom i rezydentom, narusza prawa gwarantowane im przez konstytucję i prawo międzynarodowe.



Kwarantanna pozostaje obowiązkowa dla przybywających do kraju pomimo iż rząd przyznał już, że jego strategia "zero COVID", której celem jest całkowite wyeliminowanie lokalnych zakażeń koronawirusem, jest obecnie niemożliwa do zrealizowania.

28 Tyle osób zmarło po zakażeniu koronawirusem w Nowej Zelandii

Do sierpnia 2021 roku władzom Nowej Zelandii udawało się skutecznie wygaszać wszystkie ogniska zakażeń. W liczącym 5 mln mieszkańców kraju zmarło jedynie 28 chorych na COVID-19



Jednak ogniska zakażeń wariantem Delta koronawirusa, które w sierpniu pojawiło się w Auckland, nie udało się ugasić mimo wprowadzenia lockdownu w całym kraju po wykryciu pierwszego zakażenia.

Teraz nowozelandzki minister ds. walki z COVID-19, Chris Hipkins ogłosił, że władze planują uruchomić dodatkowy hotel, w którym wracający do kraju będą mogli poddawać się kwarantannie. Ponadto władze zapowiadają uruchomienie pilotażowego programu, w ramach którego w pełni zaszczepieni przeciw COVID-19 będą mogli poddawać się izolacji w domu.



Nowa Zelandia w najbliższej przyszłości nie zamierza odstępować od wymogu kwarantanny wracających do kraju, który określa jako ważne narzędzie zarządzania epidemią koronawirusa.