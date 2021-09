Tydzień wcześniej liczba wykrytych zakażeń była mniejsza o ponad dwa tysiące. Większa o 16 była natomiast liczba zgonów zakażonych.



Od początku epidemii w Wielkiej Brytanii w kraju tym zmarło 136 525 osób chorujących na COVID-19.

89,8 proc. Tylu Brytyjczyków w wieku powyżej 16 lat otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID

Z oddzielnych danych, publikowanych przez brytyjski urząd statystyczny (ONS) wynika, że w 161 tysiącach aktów zgonu wystawionych w Wielkiej Brytanii od początku epidemii, COVID-19 był wymieniany jako jedna z przyczyn śmierci.



Obecnie w brytyjskich szpitalach przebywa 6 976 chorych na COVID-19.

Jednocześnie odsetek osób w wieku powyżej 16 lat, zaszczepionych co najmniej jedną dawką szczepionki, zbliża się do 90 proc. - w ciągu doby liczba ta zwiększyła się o 31 853 osoby, do poziomu 48 797 579 osób.

33 532 osoby zaszczepiono w ciągu ostatniej doby drugą dawką szczepionki - w pełni zaszczepionych jest 44 833 280 Brytyjczyków (82,5 proc. osób w wieku powyżej 16 lat).



W ubiegłym roku, 29 września, brytyjskie władze informowały o 9 095 zakażeniach i 71 zgonach zakażonych.