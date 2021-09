Nowe przepisy miałyby wejść w życie najpóźniej 11 października - wynika z projektu.



Przepisy dotyczyłyby osób, które uzyskały pozytywny wynik testu na COVID-19 i tych, które wróciły z krajów znajdujących się na niemieckiej liście krajów wysokiego ryzyka epidemicznego. Obecnie na liście tej znajdują się m.in. Wielka Brytania, Turcja i część Francji.

74 proc. Tylu dorosłych Niemcow jest w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

Niezaszczepieni podróżni z tych krajów muszą poddawać się w Niemczech co najmniej pięciodniowej kwarantannie. Zaszczepieni i ozdrowieńcy nie są objęci takim obowiązkiem.



Minister zdrowia Niemiec, Jens Spahn podkreśla, że zmiany w przepisach nie mają skłaniać Niemców do szczepienia się na COVID-19. Spahn stwierdził, że chodzi jedynie o to, by obowiązujące przepisy były sprawiedliwe.

- Dlaczego inni mają płacić na kogoś, kto zdecyduje, że się nie szczepi? - pytał Spahn w rozmowie z ZDF.



Szczepienia przeciw COVID-19 w Niemczech nie są obowiązkowe. Władze sięgają jednak obecnie po rozwiązania, które mają sprawić, iż funkcjonowanie osób niezaszczepionych stanie się bardziej uciążliwe. Od 11 października testy na COVID-19, którym muszą poddawać się niezaszczepieni chcący np. zjeść obiad pod dachem, w restauracji, przestaną być darmowe. W niektórych niemieckich landach właściciele restauracji lub obiektów sportowych mogą sami decydować, czy chcą wpuszczać osoby niezaszczepione z negatywnym wynikiem testu na COVID, czy może będą wpuszczać jedynie osoby zaszczepione.



W Niemczech w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19 jest 74 proc. dorosłych. W całej UE odsetek ten wynosi 72,3 proc.