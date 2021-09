Dynamika zakażeń w Polsce staje się bardzo wysoka. – Przekroczyliśmy barierę pięciuset nowych zakażeń dziennie. Jeśli się ona utrzyma, poziom tysiąca zakażeń nie nastąpi pod koniec września, ale w najbliższych dwóch tygodniach – przestrzegł w Karpaczu minister zdrowia Adam Niedzielski.

W środę resort podał, że zdiagnozowano 533 nowe zakażenia koronawirusem. To o 167 osób więcej niż tydzień temu. Zmarło 11 osób z Covid-19. W szpitalach przebywało 588 chorych z Covid-19, w tym 66 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

Lekarze zakaźnicy podkreślają jednak, że to nie liczby zakażeń koronawirusem należy się bać, ale wzrostu hospitalizowanych z tego powodu. Ministerstwo Zdrowia codziennie informuje o liczbie nowych przypadków zakażonych Covid-19 z podziałem na województwa i liczbę hospitalizowanych – nie podaje jednak, ilu z zakażonych oraz tych, którzy potrzebują opieki medycznej, to osoby niezaszczepione. A właśnie takie informacje mogłyby przekonać niezdecydowanych lub sceptycznych wobec szczepionki przeciw SARS-CoV-2. Tym bardziej że światowe dane wskazują, że szczepienia chronią osoby zaszczepione przed śmiercią i ciężkim przebiegiem.

„Rzeczpospolita" poprosiła MZ o te dane. „Zgony osób zakażonych koronawirusem po upływie 14 dni od pełnego zaszczepienia wyniosły zaledwie 1,68 proc. wszystkich odnotowanych przypadków śmierci chorych z Covid-19. Nie są one związane ze szczepieniem" – podkreśla resort. Także zaledwie 0,75 proc. w pełni zaszczepionych zostało zakażonych koronawirusem.

Dynamika zakażeń to przede wszystkim efekt powrotu do szkół w formie stacjonarnej. Rząd nie zdecydował, czy np. wzorem Wielkiej Brytanii, by utrzymać nauczanie w placówkach, odbędzie się masowe testowanie uczniów. Minister Niedzielski kilka dni temu przyznał jedynie, że „pomysł jest rozważany". – Pomysł ma bardzo dużo ograniczeń, które wyszły w praktyce – stwierdził szef resortu zdrowia. Przypomniał akcję masowego testowania na Słowacji wszystkich obywateli, która nie uchroniła tego kraju przed trzecią falą pandemii.

Testy antygenowe mają sens, gdy osoba jest chora – jeśli jest zdrowa, są one na tyle wrażliwe, że mogą pokazać wynik fałszywy – przestrzegają lekarze. Zdaniem Niedzielskiego testowanie ma sens, szczególnie szybkimi testami antygenowymi, „o ile jest wykonywane regularnie dzień po dniu, bo charakterystyką tych testów jest to, że w zasadzie one wyłapują fakt zakażenia w tzw. dużej wiremii, gdy wirusa jest po prostu dużo, a to jest taki przedział między czwartym a dziesiątym dniem. Trzeba trafić w ten okres – podkreślał Niedzielski.

Zgadza się z tym prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Jego zdaniem testy antygenowe „są przydatne u osób z objawami, które trafiają na SOR-y i izby przyjęć". W szkołach fałszywy wynik mógłby „wysłać całą klasę na kwarantannę".