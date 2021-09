We wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało o 406 kolejnych zakażeniach SARS-CoV-2 i 13 zgonach "covidowych" (w tym 1 na COVID-19), w poniedziałek - o 183 przypadkach i braku przypadków śmiertelnych.

W środę wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apelował na antenie Polsat News, by osoby, które jeszcze nie zaszczepiły się przeciw COVID-19, jak najszybciej udały się do punktu szczepień. - To jedyny sposób, żeby ograniczyć czwarta falę - ocenił.

- Dzisiaj będzie przekroczona kolejna granica, więc powinno zapalić się nam żółte światełko - powiedział wiceszef resortu zdrowia, odnosząc się do codziennego komunikatu MZ o koronawirusie.

- Żeby trochę wstrząsnąć naszymi widzami i pokazać, że ta czwarta fala jest, to powiem, że dzisiaj są 533 nowe przypadki - oświadczył Waldemar Kraska.

Taka liczba nowych przypadków jest o 31,3 proc. wyższa niż dzień wcześniej i o 45,6 proc. wyższa niż w poprzednią środę.

Ostatni raz dobowa liczba stwierdzonych testami zakażeń była w Polsce wyższa w czwartek 3 czerwca (97 dni temu), gdy resort informował o 572 przypadkach. W komunikacie z tamtego dnia była mowa o 91 zgonach "covidowych", w tym 30 na COVID-19.

Dla porównania, przed rokiem 8 września (był to wtorek) resort informował o 400 przypadkach koronawirusa i 12 zgonach "covidowych".