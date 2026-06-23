W takiej sytuacji sąd może zawiesić postępowanie, jak w sprawie o zasiedzenie, i przeprowadzić odrębne postępowanie o ustalenie tej osoby za zmarłą.
To sedno wtorkowej uchwały trzech sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.
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Kwestia ta wynikła w sprawie o zasiedzenie nieruchomości z wniosku prezydenta Gliwic działającego w imieniu Skarbu Państwa, której właścicielem był R. S., zmarły w sierpniu 1946 r. Jego spadkobiercy wyjechali wiele lat temu na stałe do Niemiec i prawdopodobnie nie żyją, urodzili się bowiem na przełomie XIX i XX wieku i mieliby obecnie po ponad 100 lat, a jeden z nich nawet 118.
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Sąd rejonowy ustanowił więc kuratora dla kilku spadkobierców. Kurator ustalił ich daty urodzenia i prawdopodobne miejsce ich pobytu po wyjeździe do Niemiec oraz zwrócił się też do placówek dyplomatycznych RP na terenie Niemiec o informacje co do ich dalszych losów, ale nie otrzymał w tym zakresie odpowiedzi. Z korespondencji z konsulatem uzyskał informację, że w Niemczech nie ma centralnej instytucji gromadzącej adresy zameldowania, a źródłem informacji adresowych może być jedynie urząd meldunkowy właściwy dla konkretnej miejscowości.
Sąd rejonowy stwierdził, że gmina Gliwice nabyła 2 października 2020 r. przez zasiedzenie własność nieruchomości. Rozpatrując z kolei apelację złożoną przez kuratora w imieniu uczestników postępowania, których losów nie udało się ustalić, Sąd Okręgowy w Gliwicach (sędziowie Tomasz Pawlik, Marcin Rak i Roman Troll) powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do SN: czy dopuszczalne jest ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania, gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że jego pozostawanie przy życiu jest nieprawdopodobne ze względu na wiek, a jednocześnie brak aktu zgonu tego uczestnika?
Pozytywna odpowiedź SN pozwoliłaby dalej prowadzić tę sprawę o zasiedzenie z udziałem kuratora.
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Ustanowić kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu sąd może, gdy nieskuteczne okazały się wszelkie dostępne czynności poszukiwawcze tej osoby.
Sąd Najwyższy podjął jednak uchwałę, że nie jest uzasadnione ustanowienie kuratora dla uczestnika postępowania nieznanego z miejsca pobytu, jeżeli jest nieprawdopodobne, że ze względu na wiek pozostaje on przy życiu (art. 144 par. 1 w związku z art. 13 par. 2 k.p.c.). W uzasadnieniu uchwały sędzia Karol Weitz powiedział, że kuratora ustanawia się tylko dla żyjącej osoby, a sąd rozpatrujący sprawę o zasiedzenie nie jest od ustalania, czy dany uczestnik żyje czy nie, a o rozstrzygnięcie tej kwestii zainteresowani mogą wszcząć odrębne postępowanie o ustalenie danej osoby za zmarłą.
– Uchwała jest słuszna, istotnie kuratora ustala się dla osoby żyjącej, należy więc zawiesić to postępowanie i w odrębnych postępowaniach: o uznanie za zmarłego i o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych, ustalić właściwych uczestników tego postępowania o zasiedzenie – ocenia prof. Bogudar Kordasiewicz.
Sygnatura akt: III CZP 45/25
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