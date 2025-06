Real Estate Impactor 2021. Ikona: Elektrownia Powiśle w Warszawie Foto: Mat. prasowe

Real Estate Impactor 2021: Elektrownia Powiśle w Warszawie

Elektrownia Powiśle w Warszawie to projekt wielofunkcyjny wpisujący się w rewitalizację zaniedbanej przez lata przestrzeni w bezpośredniej bliskości rzeki. Umiejętnie łączy nowoczesną architekturę z zachowaniem zabytkowej tkanki. Otwarcie przypadło na trudny moment, bo krótko po wybuchu globalnej pandemii. Udany start w trudnym otoczeniu potwierdził siłę projektów mixed-use. W 2024 r. Elektrownia Powiśle weszła do finału konkursu MIPIM Awards jako jedyny projekt z Polski i regionu CEE. W 2025 r. to tętniące życiem miejsce spotkań. Nagroda powędrowała do inwestorów: Tristan Capital Partners i White Star Real Estate.

Real Estate Impactor 2020. Ikona: Mennica Legacy Tower w Warszawie Foto: Katarzyna Mikusek

Real Estate Impactor 2020: Mennica Legacy Tower w Warszawie

Kompleks w centrum Warszawy powstał w miejscu dawnej siedziby Mennicy Polskiej. Do realizacji inwestycji na cennym gruncie giełdowa spółka przystąpiła w joint-venture z partnerem, Golub GetHouse. Główny budynek to 140-m wieża o nietypowym kształcie i fasadzie. Za projekt odpowiadała pracownia architektoniczną Goettsch Partners z Chicago we współpracy z biurem Epstein. Całą wieżę obrał za siedzibę mBank. Niestety, od kilku lat o budynku jest głośno głównie w kontekście sporu właścicielskiego o kontrolę.

Real Estate Impactor 2019. Ikona: Budynek Bałtyk w Poznaniu Foto: Mat. prasowe

Real Estate Impactor 2019: Budynek Bałtyk w Poznaniu

W 2019 r. nagroda przypadła Garvest Real Estate za realizację budynku Bałtyk w Poznaniu. laur przyznano nie tylko za oryginalny wygląd – za projektem stała holenderska pracownia MVRDV, ale za wprowadzenie nowej jakości w centrum miasta. Razem z sąsiednimi inwestycjami budynek stworzył przestrzeń wielofunkcyjną, w owym czasie o skali w Poznaniu niewidzianej.