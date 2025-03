Generation Park Z ma certyfikat SmartScore Platinum

Prognoza pogody i standardy bezpieczeństwa w biurowcu

To m.in. systemu prognozowania pogody, który jest bezpośrednio zintegrowany z systemem zarządzania budynkiem (BMS). – A to pozwala m.in. na oszczędność energii i poprawę komfortu pracowników, a także zmniejszenie śladu węglowego budynku – mówią eksperci firmy Colliers. – W budynku jest też WasteTracker, narzędzie umożliwiające precyzyjny pomiar, raportowanie i redukcję odpadów, wspierające zarówno właściciela budynku, jak i najemców w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Ustanowiono także standardy cyberbezpieczeństwa, wdrażając kompleksową politykę bezpieczeństwa IT.