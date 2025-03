Emil Domeracki dołącza do firmy doradczej Walter Herz

Zwiększyć wartość działek pod inwestycje

W Walter Herz Emil Domeracki będzie zarządzał projektami w dziedzinie inwestycji gruntowych. Do jego zadań jako partnera będzie należało m.in. pozyskiwanie terenów i poszukiwanie najlepszych sposobów ich wykorzystania i podnoszenia wartości.

– Rozpoczynam pracę w firmie w czasie intensywnych wyzwań i zmian na rynku inwestycji gruntowych. Wraz z poprawą nastrojów na globalnych rynkach nieruchomości firmy przechodzą z trybu zarządzania ryzykiem do długofalowego planowania rozwoju i tworzenia strategii dla nowych ekspansji – powiedział Emil Domeracki. – Daje to duże możliwości pozyskiwania gruntów, podnoszenia ich wartości, optymalizacji inwestycji. To także ważny moment dla strategicznego wsparcia klientów w zakresie budowania odporności biznesu, m.in. poprzez wdrażanie rozwiązań ESG i promowanie innowacji.