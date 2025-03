Czytaj więcej Nieruchomości Polski kapitał czeka na REIT-y Na około 20 mld zł szacowana jest wartość środków Kowalskich i funduszy, które mogłyby popłynąć do polskich spółek inwestujących w nieruchomości.

Jest duży apetyt Polaków na nieruchomości komercyjne. Brakuje możliwości

Marek Paczuski, senior director w dziale doradztwa inwestycyjnego w Colliers, powiedział, że perspektywa poznania założeń ustawy o REIT-ach być może jeszcze przed wakacjami to bardzo dobra informacja. – Sektor nieruchomości komercyjnych od lat czeka, żeby REIT-y w końcu zostały w Polsce wprowadzone, to wyraz pewnej dojrzałości rynku. Nasze nieruchomości to w pewnym sensie dobra narodowe, a należą do kapitału zagranicznego. Warto, by nasze bogacące się społeczeństwo mogło wreszcie partycypować w posiadaniu najlepszych budynków – wskazał Paczuski.

A apetyt widać. W 2024 r. w Polsce zawarto transakcje kupna–sprzedaży budynków za 5 mld euro, z czego udział rodzimego kapitału to około 10 proc. wobec niskich kilku procent dotychczas. Wrażenie robi też wartość transakcji: 450–500 mln euro, czyli poziom nienotowany wcześniej.

– Polscy inwestorzy dokonali blisko 40 transakcji, średnio prawie 12 mln euro na jedną nieruchomość, zatem to wciąż niewielka skala, ale widać chęć. Kupowali m.in. przedsiębiorcy, którzy chcieli ulokować nadwyżki, i wybrali nieruchomości, ale nie mieszkaniowe. Przeszliśmy do etapu, kiedy zamożni ludzie zaczynają kupować takie aktywa z myślą o długoterminowym inwestowaniu. Chęci są, pieniędzy coraz więcej, więc należy tylko wprowadzić właściwe ramy. Inna grupa to deweloperzy, którzy kupowali po to, by zmieniać przeznaczenie tych nieruchomości, np. stare biura konwertować na mieszkaniówkę czy akademiki. Kupowano też hotele. Mieliśmy kilka transakcji w sektorze publicznym: czyli instytucje kupowały nieruchomości na swoje potrzeby – powiedział Paczuski.

Piotr Staniszewski, partner w kancelarii Dentons, pozytywnie ocenił to, że prace w resorcie finansów nabrały tempa, i to, że REIT-y nie mają się koncentrować na rynku mieszkaniowym. – Biurowce, centra handlowe, magazyny generują wartość inwestycji rzędu 5–6 mld euro rocznie, przy czym 90 proc. kapitału jest spoza Polski. Naszym marzeniem jest doprowadzenie do tego, żeby również polskie oszczędności, które są deponowane na depozytach bankowych, mogły być przekierowane na rynek nieruchomości komercyjnych. Dziś tylko ludzie bardzo majętni są w stanie zainwestować w park handlowy. Mniej zamożnym pozostają mieszkania – powiedział Staniszewski. – W dojrzałych gospodarkach, na dojrzałych rynkach nieruchomościowych, udział kapitału lokalnego to około 40 proc., w regionie środkowoeuropejskim 19–20 proc. Jest kapitał obywateli zdeponowany w bankach, mamy fundusze pracownicze, kapitałowe i inne rozwiązania emerytalne, które też de facto często sprowadzają się do pewnej formy właśnie deponowania środków, a nie inwestowania – dodał.