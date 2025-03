Mirbud i JHM z apetytem na dużą inwestycję wielofunkcyjną w Łodzi

Startujące w przyszłym tygodniu targi MIPIM w Cannes to największe doroczne wydarzenie skupiające szeroko pojęty świat nieruchomości – od inwestorów i deweloperów, przez decydentów, przedstawicieli miast, po doradców, prawników, bankierów i zarządzających funduszami.

Jak zwykle na Lazurowe Wybrzeże wybiera się bardzo mocna ekipa z Polski. Na liście figuruje niemal 150 podmiotów, wśród nich duże notowane spółki: Echo Investment/Archicom czy Cavatina. Uwagę zwraca obecność JHM Development – niewielkiego dewelopera mieszkaniowego kontrolowanego przez budowlany giełdowy Mirbud. Po co JHM zmierza na MIPIM?

Mieszkania, biura i handel na terenie po starej elektrociepłowni w Łodzi

- JHM Development jest właścicielem 20-ha terenu po dawnej Elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Działka inwestycyjna położona jest w centralnej części miasta i JHM planuje na niej realizację projektu mieszkaniowego na około 2,5 tys. lokali – mówi Paweł Bruger, rzecznik Grupy Mirbud. - Dodatkowo na terenie nieruchomości znajdują się zabytkowe budynki, w których planowana jest inwestycja komercyjna w formule mix-use: powierzchnie handlowe, biurowe, rekreacyjne. Celem wyjazdu na MIPIM są między innymi rozmowy na temat tego projektu, a także pozyskanie kolejnych gruntów inwestycyjnych pod projekty deweloperskie w dużych polskich miastach – dodaje.

W 2021 r. JHM kupił od syndyka udziały w upadłej spółce Hakamore, która ma prawa do wieczystego użytkowania 20-ha terenu Elektrociepłowni EC2. Zakład powstał w latach 60. Zeszłego wieku, funkcjonował pod szyldem Elektrociepłownia im. Włodzimierza Lenina i dostarczał ciepło dla łódzkich osiedli. Od 2005 r. należał do grupy Veolia, od dekady jest wyłączony z eksploatacji. Już w 2019 r. były plany, by teren wykorzystać pod projekt mixed-use.