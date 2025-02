Sąd Najwyższy: Nie można domniemywać, że 100-latek nie żyje

To sedno najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego.

W sprawie, na wniosek K., chodziło o wykreślenie z księgi wieczystej widniejącej w niej od lat 20. ubiegłego wieku służebności mieszkania dla W., po której ślad zaginął od czasów wojny.

Sąd stwierdził, że nie ma podstawy do wykreślenia służebności z księgi wieczystej

Referendarz, a następnie Sąd Rejonowy w Rybniku stwierdzili brak podstaw do uwzględnienia wniosku w oparciu o art. 231 k.p.c., który stanowi, że sąd może uznać za ustalone fakty mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli wniosek taki można wyprowadzić z innych ustalonych faktów, czyli posłużyć się domniemaniem faktycznym. Sąd Okręgowy w Rybniku utrzymał to rozstrzygnięcie, wskazując, że podstawą wykreślenia służebności osobistej może być wyłącznie dokument, w którym uprawniony zrzeka się swojego prawa, lub dokument potwierdzający jego śmierć. Brak dokumentu potwierdzającego którąś z tych sytuacji prowadzi do oddalenia wniosku.

Najwięcej 100-latków żyjących w Polsce to kobiety

Co do tego domniemania sąd wskazał, że według rocznika demograficznego GUS w Polsce żyje 7387 osób w wieku 100 lat i więcej, z czego 5602 to kobiety. Nie jest zatem uzasadnione domniemanie faktyczne, że osoba, a zwłaszcza kobieta, która ukończyła 101. rok życia (teraz miałaby już 105 lat), nie żyje. W konsekwencji sądy wieczystoksięgowe zasadnie nie uwzględniły domniemania, że uprawniona do służebności osoba nie żyje.