Powiedziała pani o nieruchomościach w centrach miast i obsłudze niczym w luksusowym hotelu. Czy to znaczy, że poza waszym radarem są wille pod miastami?

Absolutnie nie. To też jest rynek premium – ale inny, dla innej grupy klientów. Podmiejskie rezydencje, samowystarczalne, za kilkadziesiąt milionów złotych, to bardziej rodzinne bazy. Apartamenty w centrach miast są uzupełnieniem, drugim domem – mieszkaniem blisko biura czy uczelni dla dzieci. Wille to też rynek, którymi się interesujemy, i nieruchomości, którymi nasi klienci chcą obracać.

W Warszawie mamy dwa wieżowce premium: Cosmopolitan i Złotą 44. Czy jest miejsce na więcej tego typu nieruchomości?

Według mnie – tak. W tej chwili powstają mniejsze budynki, bardziej kamienice niż wieżowce, one też się świetnie sprzedają – ale to oferta dla innego rodzaju klientów. Część klientów nigdy nie zainteresowałaby się apartamentem w znanym wieżowcu, dla części przeciwnie, to bardzo istotny czynnik. Często klienci pytają mnie, kiedy podsyłam propozycje, ile pięter ma budynek. Mam pytania, czy jakiś nowy wieżowiec powstanie w Warszawie, Wrocławiu, czy w Krakowie – więc jest to bardzo ważny czynnik. Cosmopolitan i Złota 44 świetnie się sprzedały – i mamy tu rozwijający się rynek wtórny.

Zresztą rynek nieruchomości luksusowych w Polsce to de facto rynek wtórny. Oferta na rynku pierwotnym jest nieduża, a popyt rośnie, bo rośnie grupa osób zamożnych w Polsce. Powstają nowe, kameralne inwestycje w Warszawie, w Krakowie czy Trójmieście, ale to promil potrzeb. Wybudowanie luksusowej nieruchomości na miarę Złotej 44 czy Cosmopolitana zabiera lata i wymaga dużych nakładów.

Popyt rośnie, podaży nie przybywa – i to przekłada się na ceny.

Czy w takim razie apartamenty premium są traktowane jak aktywo inwestycyjne?

Niekoniecznie, decyzja o sprzedaży wynika bardziej z ewolucji potrzeb klientów, którzy są w różnych etapach rozwoju swoich biznesów i swojego życia.