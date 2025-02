Ile faktycznie płacimy za mieszkania używane, analizuje sieciowa agencja Metrohouse. W IV kwartale ubiegłego roku średnia transakcyjna cena metra kwadratowego lokali na warszawskim rynku wtórnym przekraczała 16 tys. zł. Roczny wzrost wynosi 22,7 proc. Ale w porównaniu z III kwartałem ub.r. przeciętne ceny transakcyjne na rynku wtórnym w Warszawie spadły o 3,2 proc. Średnia wielkość kupowanych w stolicy lokali to 53 mkw., a średnia cena całkowita nabywanych mieszkań – 842 tys. zł.

Mieszkania w Łodzi zdrożały

Nabywcy lokali w Krakowie w ostatnim kwartale ubiegłego roku płacili za nie średnio ponad 14,4 tys. zł za mkw. – o 17,9 proc. więcej w ujęciu rok do roku, ale o 2,2 proc. mniej kwartał do kwartału. Przeciętna cena całkowita lokali kupowanych na krakowskim rynku wtórnym to 726 tys. zł, a przeciętny metraż – 50 mkw.

Także w Gdańsku w IV kwartale klienci kupowali mieszkania o średniej powierzchni 50 mkw. Przeciętna cena całkowita lokali sprzedanych na gdańskim rynku wtórnym to 632 tys. zł. Średnia transakcyjna cena mkw. lokali z drugiej ręki w Gdańsku to niespełna 12,1 tys. zł za mkw. – o 14,2 proc. więcej niż rok wcześniej, ale o 6,3 proc. mniej niż w III kwartale.

We Wrocławiu kupujący używane mieszkania w IV kwartale ubiegłego roku płacili za nie przeciętnie niemal 11,8 tys. zł za mkw. Roczny wzrost cen to 7 proc. W ciągu kwartału mieszkania na wrocławskim rynku wtórnym staniały o 0,8 proc. Przeciętna cena całkowita mieszkań kupowanych we Wrocławiu w ostatnim kwartale roku to 569 tys. zł, a przeciętna powierzchnia 48 mkw.