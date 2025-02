Marek Wielgo tłumaczy, że średnia cena mkw. mieszkań w ciągu miesiąca może wzrosnąć lub spaść w zależności od tego, czy na rynek trafi pula drogich czy stosunkowo tanich – jak na dany rynek – lokali. - Najlepszym tego przykładem jest Trójmiasto, gdzie w listopadzie ubiegłego roku średnia cena metra kwadratowego poszybowała w górę aż o 4 proc. (do ok. 16,2 tys. zł za mkw.), a w kolejne dwa miesiące – o 2 proc. w dół (do ok. 15,9 tys. zł za mkw.)

Porównując zmianę średniej ceny metra kwadratowego nowych mieszkań w okresie 12 miesięcy, najwyższą odnotowano we Wrocławiu (12 proc.), a najmniejszą w Warszawie (3 proc.). – Jednocyfrową podwyżkę odnotowaliśmy aż w sześciu metropoliach: w Trójmieście (8 proc.), Poznaniu (7 proc.), Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (6 proc.) oraz w Krakowie i Łodzi (5 proc.).

Foto: mat.prasowe

Sprzedaż nowych mieszkań podskoczyła

- Cieszyć może przede wszystkim to, że w styczniu w porównaniu z grudniem ubiegłego roku wyraźnie ożywiła się sprzedaż nowych mieszkań, szczególnie w Łodzi oraz w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i Krakowie – komentuje Marek Wielgo.

Analityk zwraca też uwagę, że jednocześnie – jak wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl – stolice Małopolski i Wielkopolski były jedynymi metropoliami, w których mieszkań wprowadzonych do sprzedaży było mniej niż sprzedanych. - Wybór lokali praktycznie jednak się tam nie zmienił, bo do oferty wróciły mieszkania, z których zrezygnowali wcześniejsi nabywcy. W pozostałych metropoliach oferta wzrosła, bo nowa podaż mieszkań nie dość, że była większa niż w końcówce ubiegłego roku, to na dodatek przewyższyła popyt – zauważa Wielgo.