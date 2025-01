Eksperci portali RynekPierwotny.pl i Rankomat.pl przyjęli założenie, że 30-letni singiel zarabia miesięcznie 6 tys. zł netto, para bez dzieci ma wspólne dochody na poziomie 8 tys. zł, a małżeństwo 35-latków wychowujące jedno dziecko osiąga średni dochód w wysokości 10 tys. zł. - Przykładowi kredytobiorcy mają umowę o pracę na czas nieokreślony. Mają też wkład własny na pokrycie 20 proc. kosztów zakupu mieszkania, a ich zdolności kredytowej nie obniżają inne zobowiązania kredytowe – precyzują analitycy. - Mając takie możliwości finansowe, można myśleć o zakupie mieszkania na kredyt.

Drogie kredyty mieszkaniowe w Polsce

- Niedawno opinię publiczną zelektryzowała wiadomość, że – według Europejskiego Banku Centralnego – kredyty mieszkaniowe w Polsce są najdroższe w Europie. Jednak nie powinno to dziwić, skoro od października 2023 r. stopy procentowe pozostają na tym samym poziomie – zauważają eksperci portali RynekPierwotny.pl i Rankomat.pl. - Oznacza to, że oprocentowanie kredytów jest wciąż wysokie. W ubiegłym roku było to ok. 7,6-7,8 proc. Co gorsza, rosnące koszty życia spowodowały, że banki obniżały zdolność kredytową gospodarstw domowych, których zarobki zatrzymały się.

Rankomat.pl przeanalizował ofertę dziesięciu największych banków. Z analiz wynika, że singielka lub singiel w grudniu ub.r. mogli liczyć średnio na ok. 373,2 tys. zł kredytu hipotecznego. To o 10,4 tys. mniej niż rok wcześniej. - Przeciętna zdolność kredytowa bezdzietnej pary zmniejszyła się w ubiegłym roku o niemal 23,9 tys. zł (do ok. 482 tys. zł), zaś pary z dzieckiem – o ok. 31,8 tys. zł (do niemal 574,7 tys. zł w grudniu). Oczywiście, w ciągu roku zdarzały się okresy poprawy zdolności kredytowej. W przypadku singielek i singli maksymalny pułap osiągnęła ona we wrześniu (389,8 tys. zł), podobnie jak gospodarstw dwuosobowych (niemal 489,9 tys. zł). Dla rodzin 2+1 spadki zdolności kredytowej przeplatane były wzrostami, ale ani razu nie była ona wyższa niż w grudniu 2023 r. Zmiany zdolności kredytowej w ostatnim czasie były bardzo nieznaczne – wskazują analitycy.