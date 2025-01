Park handlowy w Szprotawie ma być otwarty jesienią tego roku

Park handlowe nie zawsze na sprzedaż

- Park handlowy powstanie w centrum miasta, przy ul. Jana III Sobieskiego, jednej z głównych arterii komunikacyjnych Szprotawy. Ulica ta jest jednocześnie jedną z dróg dojazdowych do miejscowości, co zagwarantuje łatwy dostęp do obiektu zarówno mieszkańcom miasta, jak i przyjezdnym z okolicznych gmin – mówią przedstawiciele dewelopera.

To kolejny park handlowy spółki PKB Inwest Budowa. W ciągu 20 lat firma wybudowała 34 obiekty w całej Polsce. Część nadal znajduje się w portfelu firmy, część sprzedano.