Vendo Park w Kostrzynie nad Odrą powstał na działce u zbiegu ul. Prostej i Sportowej o powierzchni ok. 18,7 tys. mkw. Obiekt dostarczył na lokalny rynek ok. 5,2 tys. mkw. powierzchni najmu. Swoje sklepy otworzyły tam marki spożywcze, odzieżowe, elektroniczne. Działa też market Aldi o metrażu niemal 1,2 tys. mkw. Klienci mają do dyspozycji 196 miejsc parkingowych.

Park handlowy bez barier

Obiekt powstał w ramach spółki joint venture z inwestorem Patron Capital.

Vendo Park w Kostrzynie nad Odrą, podobnie jak wszystkie nowo powstające parki handlowe Trei Real Estate Poland, zostanie poddany międzynarodowej certyfikacji środowiskowej BREEAM na poziomie Very Good. Przewidziano tam m.in. stację ładowania pojazdów elektrycznych i stację naprawy rowerów. To także pierwszy park handlowy w portfolio Trei Real Estate Poland ubiegający się o certyfikat „Obiekt bez barier”.

- Otwarciem Vendo Parku w Kostrzynie nad Odrą zamykamy kolejny udany rok pod względem rozwoju sieci naszych parków handlowych. W tym roku wprowadziliśmy na rynek ok. 37 tys. mkw. w czterech obiektach – mówi cytowany w komunikacie Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.