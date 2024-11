Regionalny park handlowy wejdzie do Torunia

- Stały napływ klientów zapewni sąsiedztwo wielu osiedli mieszkaniowych, a bliskość głównych arterii miejskich i szybki dojazd z innych rejonów zwiększają dostępność nie tylko dla mieszkańców Torunia, ale i okolicznych miejscowości – zaznacza inwestor.

Umowy najmu lokali w parku handlowym w Toruniu

- Decyzja o dołączeniu do naszego portfolio parku handlowego w Toruniu to naturalny krok w kierunku rozwoju strategii tworzenia sieci regionalnych centrów handlowych – mówi cytowany w komunikacie Wojciech Sypniewski, współzałożyciel Grupy RWS. - O tym, że był to dobry krok, może świadczyć fakt, że już ponad 90 proc. naszych stałych partnerów biznesowych potwierdziło swój udział w inwestycji. Przystąpiliśmy już do podpisywania umów najmu – dodaje.