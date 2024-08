Parki rozpychają się na rynku

Pozwolenie na budowę parku handlowego w Pyrzycach dostała spółka PKB Inwest Budowa. Obiekt zaoferuje ok. 2 tys. mkw. powierzchni najmu. Ta sama firma wybuduje park handlowy w Nowej Rudzie. Utworzą go trzy budynki o powierzchni 5,7 tys. mkw. Rock Capital postawi kompleks handlowy (26 tys. mkw.) w Pruszczu Gdańskim. To kilka przykładów nowych inwestycji na rynku handlowym.

Nowe budynki

Z danych firmy doradczej CBRE wynika, że pod koniec II kw. 2024 r. w Polsce było ok. 14,25 mln mkw. tradycyjnej powierzchni handlowej. 34 proc. przypada na małe lub średnie miejscowości (do 150 tys. mieszkańców). Największą część zasobów stanowiły centra handlowe – 10,61 mln mkw., parki handlowe to 3,39 mln mkw., outlety – 253,2 tys. mkw.

– Udział parków handlowych jest większy w małych i średnich miejscowościach, stanowi 36 proc. powierzchni handlowej, w aglomeracjach jest to 19 proc. – wskazuje CBRE. – W Polsce powstaje ok. 70 budynków handlowych o powierzchni 579,7 tys. mkw. Aż 60 proc. budowanej powierzchni planowano oddać w 2024 r.

– Można jednak zakładać, że część inwestycji zostanie opóźniona i oddana w kolejnym roku – ocenia Mariusz Majkowski, dyrektor w dziale powierzchni handlowych w CBRE. – 76 proc. powierzchni handlowej w budowie to parki handlowe. 58 proc. powstaje w małych lub średnich miejscowościach.

Z kolei z raportu firmy doradczej Colliers, który uwzględnia nieruchomości o powierzchni minimum 5 tys. mkw. (bez mniejszych obiektów, jak np. centra convenience), wynika, że w budowie jest 380 tys. mkw. powierzchni.