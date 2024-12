Rokokowa Vita – osiedle Develii na warszawskich Bielanach

Zgodnie z planem budowa osiedla Rokokowa Vita ma się zakończyć w pierwszym kwartale 2026 roku.

Rozbudowana infrastruktura

Deweloper wskazuje na dobry adres osiedla. W okolicy są sklepy, punkty usługowe, placówki edukacyjne i ochrony zdrowia. W kilka minut można dojechać samochodem do Galerii Młociny.

Do granicy Kampinoskiego Parku Narodowego jest nieco ponad 4 km

Develia buduje osiedla w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i we Wrocławiu. Grupa Develia ma na koncie 53 wybudowane osiedla - to ok. 21 tys. mieszkań o powierzchni 1,13 mln mkw.

W lipcu 2023 r. spółka nabyła 100 proc. udziałów polskich spółek zależnych od Nexity, francuskiej firmy deweloperskiej.