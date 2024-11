Esencja w Gdańsku zaoferuje mieszkania, apartamenty inwestycyjne i lokale usługowe

Esencja – nowa inwestycja mieszkaniowo-usługowa spółki Euro Styl z Grupy Dom Development to kaskadowy budynek – cztery piętra i dominanta z trzema apartamentami piętro wyżej. Apartamentowiec ze zdobioną elewacją powstaje u zbiegu ul. Kamienna Grobla i Toruńskiej, tuż przy Nowej Motławie. - Mieszkańcy apartamentów będą mieć malowniczy widok na wodę – mówią przedstawiciele dewelopera.



Reklama

Nazwa Esencja pochodzi od rozlewni nalewek, która dawniej działała w tym miejscu. - Współczesna forma budynku będzie nawiązywać architekturą do przedwojennej, wielkomiejskiej kamienicy i uzupełni istniejącą tu dawniej pierzejową zabudowę – opisuje deweloper.

Czytaj więcej Nieruchomości Jaskółcza na Dolnym Mieście w Gdańsku jak kwadransowe miasto Do sprzedaży trafiły 62 mieszkania na Dolnym Mieście w Gdańsku. Jaskółcza to inwestycja Euro Stylu z Grupy Dom Development.

Gdańska Esencja. Wszystko na wyciągnięcie ręki

Do sprzedaży trafiło 101 mieszkań (o powierzchni od ok. 30 do 105 mkw.) i dziesięć lokali użytkowych (na parterze). Deweloper zapowiada ich oddanie na wiosnę 2027 roku. W Esencji znajdą się też apartamenty inwestycyjne - ta część obiektu będzie mieć osobne wejście i lobby.

- Lokalizacja sprawia, że Esencja wpisuje się w ideę tzw. 15-minutowego miasta – podkreślają przedstawiciele dewelopera. - Na wyciągnięcie ręki są m.in. sklepy, szkoła, przedszkole, kawiarnie, restauracje. Niedaleko są przystanki komunikacji miejskiej, a stacja SKM jest oddalona o kwadrans. Stare i Główne Miasto z Długim Targiem, Dworem Artusa i fontanną Neptuna, zabytkowy Żuraw nad Motławą, Bazylika Mariacka czy nowoczesny Gdański Teatr Szekspirowski – to tylko kilka charakterystycznych punktów centrum Gdańska, do których z Esencji dojdziemy spacerem w kilka lub kilkanaście minut.