Ekologiczne rozwiązania na osiedlu Sokratesa

Deweloper zastosował m.in. takie rozwiązania jak rekuperacja. Jak mówi Hubert Żdanuk z Matexi, pozwoli to zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o 35 proc.

Matexi to deweloper o belgijskim rodowodzie. W Polsce spółka działa od początku 2010 roku. Do tej pory firma sprzedała na naszym rynku ponad 3 tys. mieszkań – w Warszawie i Krakowie. W banku ziemi ma tereny na których może powstać ok. 3,5 tys. lokali.