Siłownie i boiska przy osiedlu w Rumi

- Tuż przy osiedlu powstaje Park Miejski Błonia Janowskie. W ubiegłym roku oddano do użytku sąsiadującą bezpośrednio z osiedlem Gminną Strefę Rekreacji, którą zrealizowaliśmy we współpracy z miastem Rumia – mówią przedstawiciele Euro Stylu. – Są tam dwie siłownie, plac zabaw, boisko do siatkówki i badmintona. Niedaleko osiedla znajdują się też parki – Żelewskiego i Starowiejski.