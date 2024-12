Miejskie wille w Krakowie wybuduje Matexi Polska

Takt Lirników to jednoetapowa inwestycja z czterema wielorodzinnymi segmentami posadowionymi na wspólnej płycie garażowej. Każda z trzypiętrowych willi z poddaszem pomieści po 25 mieszkań o zróżnicowanych metrażach.

Osiedle w Krakowie ze strefą rekreacji

Większość mieszkań to lokale dwu- i trzypokojowe. Deweloper zaplanował 122 miejsca postojowe. Będzie też stacja ładowania samochodów elektrycznych. Na osiedlu powstanie też 270-metrowa strefa rekreacji i spotkań.

Budowa willi przy ul. Lirników rozpocznie się pod koniec roku. Osiedle zaprojektowała pracownia ION Architekci.

-Rynek krakowski to drugi po warszawskim, w którym działamy. Takt Lirników to już ósma nasza inwestycja w Krakowie, a zarazem pierwsza w dzielnicy Podgórze Duchackie – mówi Anna Piekarczyk, deweloper projektu ze spółki Matexi Polska. – Inwestycja jest adresowana do młodych ludzi i rodzin, które cenią wygodę miejskiego życia i spokój przedmieścia.