Fiskus nie dostanie PIT od pieniędzy oddanych lokatorowi

W ocenie urzędników zwrócona byłym najemcom zwaloryzowana kaucja nie jest świadczeniem obojętnym podatkowo. Spółka jest więc zobowiązana do sporządzenia i przekazania podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu stosownej informacji PIT-11 z tego tytułu.

Firma zaskarżyła interpretację, a gorzowski WSA ją uchylił. Zgodził się co prawda, że art. 20 ust. 1 ustawy o PIT zawiera otwarty katalog przychodów z innych źródeł. Niemniej przychodami podlegającymi opodatkowaniu mogą być jedynie te przysporzenia majątkowe, które mają trwały i bezzwrotny charakter oraz skutkują definitywnym przyrostem majątku podatnika.

Tymczasem po analizie przepisów oraz orzecznictwa sąd doszedł do przekonania, że co do zasady kaucja mieszkaniowa jest świadczeniem o charakterze zwrotnym, a zatem obojętnym z punktu widzenia obowiązku podatkowego w PIT. Kaucja jest jedynie zabezpieczeniem prawidłowego wykonania postanowień umowy najmu, która nie stanowi przysporzenia definitywnego.

Waloryzacja kaucji za wynajmowane mieszkanie

Sąd odniósł się także do waloryzacji kaucji. Podkreślił, że nie powoduje ona dodatkowego przysporzenia majątkowego po stronie najemcy. Różnica między zwaloryzowaną kaucją a kaucją w nominalnej wysokości również nie stanowi definitywnego przysporzenia po stronie najemcy. Nie mieści się więc w pojęciu przychodu podatkowego, bo w całości stanowi świadczenie zwrotne.

Jak tłumaczył WSA, waloryzacja kaucji mieszkaniowej służy zapobiegnięciu wystąpieniu negatywnych skutków zmiany siły nabywczej pieniądza. To nie zmienia charakteru tego świadczenia, które nadal pozostaje wyłącznie zwrotnym.