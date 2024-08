Niezadowolona sąsiadka nie złożyła broni. W skardze do WSA dalej przekonywała, że inwestorka doprowadziła do przekształcenia dwóch pomieszczeń strychu w mieszkania i zaczęła je wynajmować. W pomieszczeniach poddaszowych doszło więc do wymagającej zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania, co najmniej jego zintensyfikowania.

Skarżąca dopięła swego. Gdański WSA potwierdził, że sprawa nie została dostatecznie wyjaśniona. Zauważył m.in., że sporny art. 71 ust. 1 pkt 2 prawa budowlanego nie wymienia enumeratywnie wszystkich przypadków, które ustawodawca traktuje jako zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Definicja ta nie jest wyczerpująca. A to oznacza, że oprócz wskazanych w nim wprost najbardziej powszechnych i typowych sytuacji mogą też istnieć inne, które można zakwalifikować jako zmianę sposobu użytkowania.

W ocenie WSA zmiana sposobu użytkowania sprowadza się głównie do potrzeby ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie lub zaniechanie działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na zmianę wymagań stawianych temu obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem tego dalszego, zmienionego użytkowania.

Błędy i wypaczenia przy ustalaniu sposobu użytkowania pomieszczeń

W konsekwencji, aby móc stwierdzić, czy doszło do zmiany sposobu użytkowania budynku, w pierwszej kolejności trzeba ustalić, jaki był dotychczasowy sposób. A następnie zweryfikować zakres zmiany i jej wpływ na sposób użytkowania budynku.