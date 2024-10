Jednak okazało się, że w miejscu, w którym powinien znajdować się budynek rekreacji indywidualnej, znajduje się jednorodzinny dom mieszkalny o wymiarach 9 x 10,7 m. W tej sytuacji urzędnicy stwierdzili, że to, co zostało faktycznie wybudowane, nie odpowiada temu, co zostało zgłoszone do organu architektoniczno-budowlanego. Ocenili, że inwestycja nie posiada cech pozwalających na zakwalifikowanie jej jako wolnostojącego parterowego budynku rekreacji indywidualnej, rozumianego jako budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku. A to oznaczało, że dom powstał bez pozwolenia i był samowolą budowlaną.

Co prawda inwestor został poinformowany o możliwości złożenia wniosku o jej legalizację w terminie 30 dni od dnia doręczenia postanowienia. Ale ponieważ z tej opcji nie skorzystał, nadzór zobowiązał go do rozbiórki drewnianego jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

To spotkało się już z reakcją właściciela. W odwołaniu przekonywał, że decyzja o rozbiórce została wydana przedwcześnie, bo z uwagi na chorobę i przebywanie poza miejscem zamieszkania nie udało mu się w terminie zgromadzić dokumentacji wymaganej do zalegalizowania obiektu. Jednocześnie podniósł, że podjął działania zmierzające do zalegalizowania obiektu wzniesionego na swojej nieruchomości.

Nic to nie dało. Organ odwoławczy stwierdził, że inwestor spóźnił się z wnioskiem o legalizację. A ponieważ termin 30 dni do wniesienia wniosku o legalizację ma charakter ustawowy, to nie podlega przywróceniu. Jak tłumaczyli urzędnicy, jego uchybienie powoduje więc bezskuteczność dokonanej czynności procesowej, w tym przypadku wniosku o legalizację o obiektu budowlanego. Zgodnie zaś z przepisami w przypadku niezłożenia wniosku o legalizację w wymaganym terminie organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o rozbiórce obiektu budowlanego lub jego części.

Obowiązki inwestora przy legalizacji samowoli budowlanej

Losu nielegalnej inwestycji nie zmienił sąd. Co prawda nie zgodził się z urzędnikami, że termin z art. 48a ust. 1 prawa budowlanego nie jest terminem procesowym i nie ma do niego zastosowanie instytucja przywrócenia. W pozostałym zakresie WSA ich rozstrzygnięcie podtrzymał.