Prowizja dla agentów nieruchomości od obu stron transakcji – czy to legalne?

Mając na uwadze powyższe rozważania wydaje się, że również nie da się a priori wykluczyć takiej możliwości. Działanie wbrew lub choćby nie do końca zgodnie z interesem strony w przypadku, kiedy oficjalnie twierdzi się co innego, raczej zgodne z dobrymi obyczajami nie jest. Zatem takie potencjalne działanie, w realiach konkretnej umowy, może być również niezgodne z dobrymi obyczajami. Konieczne byłoby jednak wykazanie, że w danym przypadku postanowienie to rażąco naruszałoby interes strony, czyli konsument musiałby wykazać, iż np. „podwójna” prowizja doprowadziła do tego, że zapłacił wyższą cenę za nieruchomość, co w praktyce byłoby bardzo trudne. Dopiero gdyby jednak wykazał takie negatywne skutki, możliwym byłoby uznanie przez sąd takiego postanowienia za abuzywne i w konsekwencji wyeliminowanie go z umowy. Nie można jednakże zapominać o tym, że sankcja określona w art. 3851 § 1 k.c. nie ma zastosowania w przypadku, gdy postanowienie to określa główne świadczenia stron w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Na koniec warto również omówić zagadnienie w odniesieniu do ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 cyt. Ustawy, nieuczciwa praktyka rynkowa to praktyka stosowana przez przedsiębiorców (w naszym przypadku agentów/agencje nieruchomości), wobec konsumentów (stron umów mających za przedmiot obrót nieruchomościami), która jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcić zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Ponadto, zgodnie z ust. 2 cyt. artykułu za nieuczciwą praktykę rynkową uznaje się w szczególności praktykę rynkową wprowadzającą w błąd.

Zgodnie z art. 5 ww. ustawy, przez praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Wprowadzającym w błąd działaniem może być w szczególności:

1) rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji;

2) rozpowszechnianie prawdziwych informacji w sposób mogący wprowadzać w błąd;