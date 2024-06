Fundusz SCPI Transitions Europe zarządzany przez Arkéa Real Estate Investment Management kupił szczeciński biurowiec Lastadia Office. Wartości transakcji nie ujawniono. Sprzedającym był fundusz private equity Greenstone, który pozostanie asset managerem Lastadii. Budynek został oddany do użytkowania w 2013 r. Liczy 12,6 tys. mkw. powierzchni najmu. Obecni są tu m.in. e.ON, home.pl i mBank.

Czym Szczecin przyciąga najemców i inwestorów

- Ta pierwsza akwizycja w Polsce, w Szczecinie, 150 km od Berlina, pozwala nam zbudować przyczółek na niedostatecznie zaopatrzonym rynku z historycznie niskim wskaźnikiem pustostanów i solidnymi podstawami, a także licznymi projektami infrastrukturalnymi częściowo finansowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny. Aktywa te wygenerują szczególnie atrakcyjny zwrot dzięki ryzyku najmu dzielonemu pomiędzy ponad trzydziestu najemców, ze średnim okresem najmu wynoszącym sześć lat – skomentował Abdelkader Guennioui, zarządzający funduszem w Arkéa REIM.

Jak wskazują eksperci firmy doradczej Cushman & Wakefield, która wspierała sprzedającego, Szczecin ma najniższy wśród głównych rynków biurowych w kraju odsetek pustostanów, co wynika z ograniczonej wobec popytu podaży. Miasto jest kojarzone z rozwojem morskiej energetyki wiatrowej, świetnym biznesowym połączeniem z Niemcami i krajami Skandynawii oraz rozbudowaną infrastrukturą, co czyni go strategicznym hubem dla europejskiego rynku e-commerce.