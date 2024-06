Podatek od spadku już się przedawnił? Można iść do urzędu po zaświadczenie

Nie musi się obawiać, że fiskus każe mu zapłacić zaległą daninę. Złożenie wniosku o zaświadczenie nie powoduje bowiem odnowienia obowiązku podatkowego. To korzystne dla podatników stanowisko znajdziemy w niedawnej interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Mieszkanie w spadku po babci trzeba zgłosić fiskusowi

Wystąpiła o nią kobieta, która odziedziczyła mieszkanie po zmarłej w 2015 r. babci. Nabycie spadku zostało stwierdzone w 2016 r. przez sąd. Wnuczka nie poinformowała o tym fiskusa (choć z ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika taki obowiązek). Teraz chce sprzedać mieszkanie i dowiedziała się, że potrzebne jest do tego zaświadczenie z urzędu skarbowego o załatwieniu spraw związanych z podatkiem od spadku.

Kobieta podkreśla, że podatek już się przedawnił. Obawia się jednak, że złożenie wniosku o zaświadczenie spowoduje odnowienie obowiązku podatkowego. Niepokoi ją art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, który stanowi, że jeśli nabycie spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przed skarbówką na fakt nabycia.

Co na to fiskus? Przypomniał przede wszystkim, że zgodnie z art. 17a ust. 1 ustawy spadkobierca musi złożyć zeznanie SD-3 o nabyciu spadku. Ma na to miesiąc od powstania obowiązku podatkowego. Po złożeniu zeznania skarbówka wydaje decyzję, w której wskazuje wysokość daniny.