Uproszczone procedury bez oszustw

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało „Rzeczpospolitą”, że zdarzały się sytuacje, w których inwestor przedkładał jedno czy dwustronicowy dokument i oczekiwał potraktowania jego wystąpienia jako zgłoszenia budowy domu do 70 mkw, bez pozwolenia na budowę. Jeśli jednak budowa nie dotyczyła takiego domu, nie można stosować uproszczonej procedury. Z tego powodu w art. 30 ust. 5ja doprecyzowano, że jeśli inwestor nie dołączy określonych przepisami prawa dokumentów, a organ administracji architektoniczno-budowlanej na podstawie przedłożonej dokumentacji nie ustalił, że planowany do realizacji obiekt lub jego przebudowa dotyczy domu do 70 mkw na zgłoszenie, to nie stosuje się uproszczonej procedury.

Etap legislacyjny: opiniowanie