Największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się obiekty na Dolnym Śląsku. W tym regionie firma Panattoni sprzedała pięć z 12 parków przemysłowych, w tym m.in. Wrocław Campus o powierzchni 185 tys. mkw.

Reklama

W okolicach Wrocławia deweloper sprzedał także zlokalizowany przy węźle autostrady A4 i drogi ekspresowej Panattoni Park Wrocław S8 South, a także obiekt miejski – City Logistics Wrocław II.

W innych regionach nabywców zmieniły Panattoni Park Żory o powierzchni 37,6 tys. mkw., Panattoni Park Poznań XIII o powierzchni 42 tys. mkw. i Panattoni Park Łódź A1 zajmujący 56 tys. mkw.

Jak mówi cytowany w komunikacie Michał Stanisławski z Panattoni, ubiegłoroczne transakcje za ok. pół miliarda euro po raz kolejny potwierdzają „długoterminową siłę naszego sektora”. - To, co cieszy najbardziej, to perspektywy na kolejne kwartały. Stabilizujące się prognozy dotyczące kosztów finansowania mają kluczowe znaczenie dla dalszej poprawy płynności. Wielu inwestorów zebrało istotne kwoty kapitału, który nie został zainwestowany, a kupujący monitorują rynki poszukując odpowiedniego produktu – mówi Michał Stanisławski. - Polski rynek ma zdrowe fundamenty i jest szczególnie atrakcyjny na tle Europy. Strategiczne położenie, rozwinięta infrastruktura, wykwalifikowana kadra pracownicza, a także dostępność nowoczesnych, spełniających wymogi ESG obiektów przemysłowych, buduje długofalową przewagę naszego kraju. Ta siła jest dostrzegana przez międzynarodowy kapitał.