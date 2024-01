Sąd Najwyższy wskazał, że niewątpliwie sprawy gospodarcze mieszczą się w pojęciu spraw cywilnych. W związku z tym należy przyjąć, że jeżeli w art. 26–28 u.k.s.c. mowa jest o sprawach cywilnych, to ustawodawca miał na myśli również sprawy gospodarcze, z wyjątkiem tych, co do których opłaty zostały uregulowane odrębnie w art. 29–34a u.k.s.c. (ale tam nie ma mowy o sprawach o eksmisję).

Należy więc zgodzić się ze skarżącymi, że nie można uznać za uzasadnione odmiennego ustalania opłat od pism tego samego rodzaju, biorąc pod uwagę jedynie rodzaj postępowania, w którym wnoszone są przedmiotowe pisma (środki zaskarżenia) – uznał Sąd Najwyższy i przyjął, że opłata od skargi kasacyjnej w sprawie o opróżnienie lokalu rozpoznawana w postępowaniu w sprawach gospodarczych wynosi 200 zł.

Odrzucenie skargi kasacyjnej pozwanych z powodu nieuzupełnienia opłaty, w sytuacji kiedy każda z pozwanych uiściła 200 zł opłaty, było nieprawidłowe – uzupełnił sąd.

– Ma rację Sąd Najwyższy, że jeżeli ustawa o kosztach sądowych nie różnicuje spraw o eksmisję między przedsiębiorcami i osobami fizycznymi, to nie ma podstaw do stosowania różnych opłat sądowych, tym bardziej że zakres rozpoznawania takiej sprawy, ustaleń faktycznych i rozstrzygnięcia będzie taki sam niezależnie od tego, jakie strony je prowadzą – skomentował adwokat Roman Nowosielski.

Sygnatura akt: II CZ 172/23