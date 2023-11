Lokum z dużymi marżami i potencjałem

Budujący we Wrocławiu i Krakowie deweloper w ciągu trzech kwartałów br. przekazał klientom 366 lokali, o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej. Dodając wzrost cen, przychody rok do roku wzrosły o 51 proc., do 216 mln zł.

Marża brutto ze sprzedaży delikatnie się zmniejszyła, ale wciąż jest bardzo wysoka – sięgnęła 37 proc. wobec 37,9 proc. rok wcześniej. W efekcie zysk brutto ze sprzedaży wrósł o 47 proc., do prawie 80 mln zł.

W całym 2022 r. spółka rozpoznała w wynikach przekazanie 721 lokali, potencjał przekazań w IV kwartale br. jest znaczny – na koniec września było to 465 lokali sprzedanych i możliwych do wydania do końca roku plus 27 rezerwacji.

Redukcja długu popłaciła

Zysk operacyjny w ciągu trzech kwartałów br. wzrósł o 57 proc., do 59,5 mln zł. Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom podmiotu dominującego wyniósł 43 mln zł, co oznacza marżę na czysto 20 proc. Rok wcześniej zysk wyniósł zaledwie 4,5 mln zł. Uwagę zwraca skokowe zmniejszenie w br. kosztów finansowych: z 21,6 mln do 9,1 mln zł – to głównie odsetki od obligacji. W związku ze wzrostem stóp i kosztów obsługi długu firma wykupiła część papierów przed terminem. Po drugie, rok wcześniej wynik był obciążony odpisami (7,7 mln zł) w związku ze sporami podatkowymi z urzędem, w br. część (2,4 mln zł) odpisów odwrócono.

- Poprawa wyników finansowych i efektywności grupy wynikała głównie z faktu, że w bieżącym roku sprzedawaliśmy mieszkania gotowe, zrealizowane w niższych kosztach z poprzednich lat. W III kwartale br. zakończyliśmy także budowy dwóch dużych osiedli – jednego we Wrocławiu, drugiego w Krakowie. Wszystkie inwestycje powstały na gruntach kupionych kilka lat temu w korzystnych cenach. Dokonaliśmy również obniżenia zadłużenia, co także miało dobry wpływ na rentowność spółki. Obecnie poszerzamy ofertę mieszkań w inwestycjach na które mamy pozwolenia na budowę. Pracujemy też nad nowymi pozwoleniami – skomentował prezes firmy Bartosz Kuźniar.