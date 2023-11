Ronson z sowitymi marżami

Notowany na Catalyst deweloper w ciągu trzech kwartałów br. wypracował 57 mln zł zysku netto, czyli prawie pięć razy tyle, co rok wcześniej.

Reklama

Reklama

Spółka przekazała klientom klucze do 665 lokali, o 43 proc. więcej niż rok wcześniej. Dodając wzrost cen, przychody wzrosły dzięki temu o 60 proc., do 319 mln zł. Ponadto rentowność brutto ze sprzedaży wzrosła o aż 10 pkt proc., do 34 proc. Najwyższą pierwszą marżę – 39,6 proc. – przyniósł II etap osiedla Viva Jagodno, a prawie 37 proc. przyniosło przekazanie kilku pierwszych mieszkań z II etapu warszawskiego osiedla Ursus Centralny. To właśnie część tego etapu była szykowana jako pierwsza paczka lokali do platformy PRS LivinGO, ale z powodu eksplozji popytu nabywców detalicznych Ronson postanowił przesunąć plany i przekierował te zasoby do zwykłej sprzedaży.

W ciągu trzech kwartałów 2023 r. zysk brutto ze sprzedaży zwiększył się o 122 proc., do 109 mln zł, a zysk operacyjny był wyższy o 181 proc. i wyniósł 79 mln zł.

Ronson od stycznia do końca września znalazł nabywców na 810 lokali, o 170 proc. więcej niż rok wcześniej.

– 2023 r. jest dla branży czasem odbicia po bardzo trudnym roku 2022. Dostaliśmy impuls do rozwoju i śmiało realizujemy przyszłe plany inwestycyjne, a patrząc na nasze wyniki sprzedaży, mamy nadzieję na rekordowy rok. Stale rozszerzamy nasz bank ziemi i płynnie uruchamiamy kolejne inwestycje – skomentował prezes Boaz Haim.