Coraz mniejsza oferta mieszkań. A chętnych tłumy

Marek Wielgo podkreśla, że dużo trudniej jest ocenić skutki „Bezpiecznego Kredytu 2 proc.” na rynku wtórnym. - Dane są rozproszone w wielu portalach ogłoszeniowych i bazach agencji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami – wyjaśnia. -Trzeci kwartał z pewnością przyniósł duże ożywienie sprzedaży mieszkań z drugiej ręki. Tym bardziej, że wielu kupujących swoje pierwsze mieszkanie wstrzymywało się z zawarciem transakcji do września, żeby uniknąć 2-proc. podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podbijanie cen

- O wzroście popytu może świadczyć kurcząca się oferta. Z danych portalu Unirepo.pl, który monitoruje 37 portali ogłoszeniowych wynika, że pod koniec września w ofercie rynku było 135,5 tys. unikalnych ofert mieszkań na sprzedaż. Trzy miesiące wcześniej było ich 146,5 tys. Liczba mieszkań spadła więc o niemal 8 proc., mimo wzrostu dopływu nowych ofert – zauważa Wielgo.

Dodaje, że także na rynku pierwotnym wysokiemu tempu sprzedaży mieszkań nie towarzyszył odpowiedni dopływ nowych, które uzupełniałyby ofertę. - Mało tego, w tym roku we wszystkich metropoliach mieszkań prowadzonych do sprzedaży przez firmy deweloperskie było mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szczególnie dramatyczna jest sytuacja w Krakowie, gdzie pod koniec września w ofercie firm deweloperskich było aż o 51 proc. mniej mieszkań niż jeszcze dziewięć miesięcy temu. W Warszawie oferta lokali skurczyła się w tym okresie o 41 proc., we Wrocławiu – o 38, a w Trójmieście – o 27 proc. – wskazuje. - I to właśnie kurcząca się podaż mieszkań jest główną przyczyną lawinowo rosnącej średniej ceny mkw. mieszkań. Nie dość, że sprzedający je podnoszą, to najtańsze lokale szybko znikają z oferty. Te, które w niej zostają są coraz droższe.